Mbappe zbojkotuje mecze Realu?! Ma problem z kibicami

Kylian Mbappe przeżywa bardzo trudne chwile w Realu Madryt. Zdaniem „The Athletic” w tym sezonie może już nie zagrać przed własną publicznością, gdyż obawia się wrogiego nastawienia. Już wcześniej kibice go wygwizdywali.

Mbappe nie zagra w tym sezonie na Santiago Bernabeu?

Kylian Mbappe przez zdecydowaną większość sezonu był liderem Realu Madryt, ale w ostatnich tygodniach frustracja wyraźnie przelała czarę goryczy. W szatni giganta roi się od konfliktów zarówno pomiędzy piłkarzami, jak i również dotyczących Alvaro Arbeloi. Wielkie kontrowersje wywołuje też zachowanie francuskiego gwiazdora, który ostatnie kilkanaście dni przeznaczył na urlop z partnerką. Królewscy w tym czasie rozegrali ligowe spotkanie, a w weekend rywalizowali też z Barceloną. Wydawało się, że Mbappe zdąży wrócić do zdrowia, ale ostatecznie ominął również ten mecz. Dla madryckiej ekipy był to spory cios, bowiem Blaugrana wygrała 2-0 i po tym triumfie zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii.

W Madrycie marzą natomiast jedynie o zakończeniu tego sezonu. Na dzisiaj nie wiadomo, kiedy Mbappe wróci na murawę. Przed Realem jeszcze trzy spotkania w La Lidze. „The Athletic” sugeruje, że Francuz planuje zbojkotować domowe mecze, a więc nie wystąpi już na Santiago Bernabeu. Wszystko za sprawą nieprzychylnej reakcji ze strony kibiców, którzy w tym sezonie zdążyli go już wybuczeć i wygwizdać. W obliczu kolejnych kontrowersyjnych zachowań gwiazdor obawia się powtórki z rozrywki, więc woli tego uniknąć.

Do tej pory Mbappe rozegrał 41 meczów i zdobył 41 bramek. Być może tego bilansu już nie poprawi. Jednocześnie snajper wierzy, że po letniej przerwie w klubie wiele się zmieni. Był wielkim zwolennikiem współpracy z Xabim Alonso, a po jego zwolnieniu stracił zaufanie do kolegów z drużyny.