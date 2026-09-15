Real bardzo chciał Rodriego. Hiszpan ujawnił kulisy swojej decyzji

Rodri nie ukrywa, że odrzucenie oferty Realu Madryt było dla niego trudną decyzją. Jak ujawniło "Mundo Deportivo", pomocnik musiał rozważyć wiele czynników przed podjęciem decyzji.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri miał trudny wybór

Rodri znalazł się w sytuacji, w której musiał wybierać między dwoma klubami, które sam określił mianem najlepszych na świecie. Hiszpan nie potraktował jednak zainteresowania ze strony Realu Madryt jako czegoś oczywistego i przyznał, że ostateczna decyzja wymagała od niego poważnego namysłu.

– Powiedzieć nie Realowi Madryt nie było łatwo. Zwłaszcza że traktowali mnie tak dobrze – przyznał Rodri, cytowany przez „Mundo Deportivo”. Jego słowa pokazują, że nie chodziło wyłącznie o kwestie sportowe. Sposób, w jaki przedstawicielom Królewskich udało się podejść do rozmów, również miał znaczenie.

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Rodri podkreślił, że przy podejmowaniu decyzji musiał spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy. – Musiałem wziąć pod uwagę wiele czynników i podjąć naprawdę ważną decyzję, dotyczącą dwóch najlepszych klubów na świecie – powiedział Hiszpan.

Ostatecznie zdecydowały przede wszystkim jego sportowe ambicje i wizja dalszego rozwoju. – Podjąłem decyzję, biorąc pod uwagę aspekty sportowe. To, co najbardziej mnie ekscytuje i to, gdzie czułem, że mogę wygrać i rozwinąć się jako zawodnik – wyjaśnił Rodri.

Tym samym pomocnik jasno wskazał, czym kierował się przy wyborze swojej drogi. W tej kampanii reprezentant Hiszpanii wystąpił jak na razie w pięciu spotkaniach. Na boisku spędził 288 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć przy okazji środowej potyczki z Racingiem Santander w ramach szóstej kolejki La Liga.