Lamine Yamal, Raphinha i Fermin przeszli do historii. Tego nie było od 68 lat

Lamine Yamal wraz z Raphinhą i Ferminem Lopezem wyrównali rekord La Liga sprzed 68 lat. Informacje na ten temat przekazał profil MisterChip (Alexis) na platformie X.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal, Raphinha i Fermin w elitarnym gronie

Lamine Yamal zdobył dwie bramki w niedzielnym starciu z Levante, dokładając kolejne trafienia do niezwykłego dorobku ofensywnego FC Barcelony. Hiszpan ma już sześć ligowych goli, dokładnie tyle samo co Raphinha. Fermin Lopez dołożył cztery trafienia, dzięki czemu cała trójka uzbierała aż 16 bramek w pierwszych pięciu kolejkach.

Takiego początku nie oglądano w Hiszpanii od sezonu 1958/59. Wówczas identycznym wynikiem mogli pochwalić się Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas i Hector Rial. Cała trójka Realu Madryt również zakończyła pierwsze pięć spotkań z dorobkiem 16 bramek.

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Na tym jednak nie kończą się historyczne odniesienia. Barcelona miała już w swojej historii ofensywne trio, które rozpoczęło sezon w podobnym stylu. Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio i Estanislao Basora zdobyli łącznie 16 bramek w pierwszych pięciu meczach kampanii 1950/51. Lamine Yamal, Raphinha i Fermin właśnie powtórzyli ten wyczyn.

#OJOALDATO – Raphinha (6), Lamine Yamal (6) y Fermín López (4) suman 16 goles en los cinco primeros partidos del Barcelona en La Liga 2026-27. Ningún tridente lo conseguía desde 1958.



Tridentes con 16+ goles en los 5 primeros partidos de su club:



1940-41: Sevilla (24) -… pic.twitter.com/V1Mfnamlfq — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 13, 2026

Chociaż rekord La Liga pozostaje poza ich zasięgiem, osiągnięcie i tak robi ogromne wrażenie. Najlepszy wynik należy do Sevilli, której Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui i Jose Lopez strzelili aż 24 gole w pierwszych pięciu kolejkach sezonu 1940/41. Barcelona ma jednak własną historię do zapisania. Jej obecne trio właśnie zrównało się z legendami sprzed 68 lat.