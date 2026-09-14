Jorge Mendes pojawi się w Barcelonie. W tle Balde i Yamal

FC Barcelona może znaleźć się w centrum uwagi Jorge Mendesa. Według "SPORTU", agent przyleci do miasta na kilka godzin. Wśród tematów są Alejandro Balde i Lamine'a Yamal.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jorge Mendes

Niespodziewana wizyta Jorge Mendesa w Barcelonie

FC Barcelona pozostaje ważnym punktem na mapie agenta Jorge Mendesa. Chociaż jego dzisiejsza wizyta nie ma być bezpośrednio związana ze spotkaniem z władzami klubu. Znany menedżer ma pojawić się na prywatnym terminalu około godziny 14:00 i załatwić kilka spraw dotyczących swoich klientów. Niewykluczone jednak, że znajdzie czas również na rozmowy związane z ekipą z Camp Nou.

Jednym z istotnych tematów może być sytuacja Alejandro Balde. Lewy obrońca nie otrzymał na początku sezonu takiej roli, na jaką liczył, ale nie zamierza się poddawać. W ostatnich dniach okna transferowego rozmawiał z Hansim Flickiem i jasno zadeklarował, że chce zostać w Barcelonie oraz walczyć o odzyskanie miejsca w składzie.

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Zadanie nie będzie jednak łatwe. Rywalizacja na lewej stronie defensywy jest coraz większa, a szkoleniowiec ma obecnie zawodników, których formę ocenia wyżej. Dodatkowym argumentem stały się występy Xaviego Esparta, przez co Balde musi szybko odpowiedzieć na boisku.

W zupełnie innym położeniu znajduje się Lamine Yamal. Gwiazda Blaugrany jest w świetnej dyspozycji i konsekwentnie buduje swoją pozycję w wyścigu o Złotą Piłkę. Wizyta Mendesa może zatem dotyczyć dwóch skrajnie różnych historii: walki Balde o odzyskanie znaczenia oraz dalszego rozwoju pozycji Yamala jako jednej z największych gwiazd klubu.