Inter Mediolan – Udinese: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (14.09.2026)

Inter Mediolan zmierzy się przed własną publicznością z Udinese w ramach 4. kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 14 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Inter - Udinese.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Udinese: gdzie oglądać?

Inter Mediolan jest niepokonany w rozgrywkach ligowych. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze. Mistrzowie Włoch poradzili sobie z Monzą (4:1), Cagliari (1:0) oraz wygrali w hicie poprzedniej kolejki z Napoli (3:2). Jeśli w poniedziałek zdobędą komplet punktów, awansują na 1. miejsce w tabeli Serie A. Przed nimi zadanie wcale nie łatwe, ponieważ zmierzą się z Udinese.

Drużyna, której trenerem jest Kosta Runjaić ma na swoim koncie cztery punkty i zajmuje 13. miejsce w tabeli. Na start sprawili niespodziankę, remisując z Como, a następnie pokonali Monzę (3:2). Przed tygodniem musieli jednak uznać wyższość Lazio, przegrywając (1:2).

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Inter – Udinese: transmisja TV

Mecz Inter Mediolan – Udinese zostanie rozegrany w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Inter – Udinese: transmisja online

Serie A w sezonie 2026/2027 można oglądać również w internecie na stronie elevensports.pl. Transmisja za darmo będzie dostępna także u bukmachera STS w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny zakład za min. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz Inter – Udinese? Transmisja meczu Inter – Udinese będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter – Udinese? Mecz Inter – Udinese odbędzie się w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godzinie 20:45.

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