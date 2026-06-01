Florentino Perez bez hamulców. Tak ostro o Barcelonie nie mówił od dawna

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez odpalił prawdziwą bombę. Te słowa o Barcelonie obiegną Hiszpanię

Real Madryt nie zamierza odpuszczać wątku tzw. afery Negreiry. Prezes stołecznego klubu Florentino Perez ponownie odniósł się do zarzutów dotyczących wieloletnich płatności kierowanych przez FC Barcelonę do Jose Marii Enriqueza Negreiry, byłego wiceprezesa hiszpańskiego Komitetu Technicznego Sędziów. Wypowiedź szefa madryckiego klubu odbiła się szerokim echem w hiszpańskich mediach.

– Powiedziałem, że Real Madryt i Barca powinny sobie pomagać? Gdyby Barca była normalnym klubem, dlaczego miałybyśmy sobie nie pomagać? W każdym razie, kiedy dowiesz się, że przez 20 lat płacili wiceprezesowi stowarzyszenia sędziów – stwierdził Perez cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

Szef Królewskich podkreślił, że informacje dotyczące sprawy Negreiry całkowicie zmieniły jego podejście do relacji z odwiecznym rywalem. – Wtedy się zmieniłem. Nigdy więcej nie wróciłem na Camp Nou – dodał Perez.

Szef klubu z Madrytu nie ograniczył się jednak wyłącznie do krytyki Barcelony. W swojej wypowiedzi uderzył również w instytucje zarządzające hiszpańską piłką, zarzucając im bierność wobec jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.

– Nie przestanę, dopóki to się nie wyjaśni. A Federacja? A La Liga? Co oni zrobili? Nic. Obie instytucje pojawiają się, żeby zatrzeć ślady, ale nie zadają żadnych pytań – przekonywał Perez.

Sprawa Negreiry pozostaje jednym z najgorętszych tematów w hiszpańskim futbolu. Wypowiedzi prezesa Los Blancos pokazują, że Real nadal zamierza domagać się pełnego wyjaśnienia okoliczności tej afery. Jednocześnie słowa prezesa Królewskich mogą jeszcze bardziej zaostrzyć i tak napięte relacje pomiędzy dwoma największymi klubami w Hiszpanii.