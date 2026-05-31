Andreas Christensen opuści Barcelonę? Sensacyjny kierunek

Andreas Christensen wciąż nie porozumiał się z Barceloną w sprawie nowego kontraktu. Jego sytuację bacznie monitoruje Panathinaikos Ateny - donosi Ekrem Konur.

Panathinaikos Ateny obserwuje sytuację Andreasa Christensena

Andreas Christensen jest związany kontraktem z Barceloną jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Choć przedstawiciele hiszpańskiego klubu oraz duńskiego zawodnika od dłuższego czasu prowadzą rozmowy na temat przedłużenia współpracy, to jak dotąd nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia. Sytuacja doświadczonego defensora wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym, ponieważ może on opuścić stolicę Katalonii bez kwoty odstępnego.

Jeśli środkowy obrońca ostatecznie nie podpisze nowej umowy, z pewnością nie będzie narzekał na brak ofert. Pozyskanie stopera o jego jakości na korzystnych warunkach byłoby bowiem bardzo atrakcyjną okazją. W ostatnich miesiącach Christensen był łączony między innymi z Arsenalem, Tottenhamem Hotspur oraz Milanem.

Jak informuje Ekrem Konur, do walki o jego podpis może włączyć się również Panathinaikos Ateny. Grecki klub widziałby Duńczyka w swoim składzie na życzenie nowego szkoleniowca – Jacoba Neestrupa – który doskonale zna potencjał swojego rodaka.

Wychowanek Brondby IF występuje w barwach Barcelony od lipca 2022 roku, kiedy trafił do drużyny Blaugrany na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea. W trakcie swojej kariery reprezentował również Borussię Moenchengladbach. W koszulce katalońskiej ekipy rozegrał dotychczas 98 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Według portalu „Transfermarkt” mierzący 187 centymetrów obrońca jest obecnie wyceniany na około 10 milionów euro.