Real Madryt zatrzymał kluczowego piłkarza. Nowy kontrakt podpisany

Antonio Rudiger podpisał nowy kontrakt z Realem Madryt. Umowa będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku. Ogłoszenie zaplanowano po wyborach prezydenckich - informuje Sky Sport DE.

Real Madryt w najbliższą niedzielę (7 czerwca) wybierze prezydenta klubu na lata 2026-2031. Wybory prezydenckie zapoczątkują nowy rozdział w historii Królewskich. Niedługo po nich ogłoszony ma zostać wybór nowego trenera, a także kluczowe decyzje personalne. Wiadomo, że od przyszłego sezonu za wyniki zespołu ma ponownie odpowiadać Jose Mourinho.

Jeśli chodzi o kształt kadry pierwszego zespołu, spodziewane jest kilka odejść m.in. Davida Alaby, Daviego Carvajala czy Daniego Ceballosa. Do tej pory niepewna była przyszłość Antonio Rudigera, czyli kluczowego i jednego z najbardziej doświadczonych piłkarzy w klubie.

Kontrakt reprezentanta Niemiec obowiązywał tylko do końca czerwca. W kontekście przyszłości łączono go nawet z innymi klubami takimi jak Juventus. Ostatecznie stało się jasne, że 33-latek pozostanie na Bernabeu, o czym poinformował Florian Plettenberg.

Dziennikarz serwisu Sky Sport Deutschland ujawnił, że Rudiger podpisał nowy kontrakt z Realem Madryt. Umowa została przedłużona o jeden sezon, czyli do końca czerwca przyszłego roku. Będzie to piąty rok doświadczonego stopera w Hiszpanii. Królewscy sprowadzili go w lipcu 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Chelsea. Łącznie w barwach klubu wystąpił w 182 meczach i strzelił 8 bramek. Na swoim koncie ma triumf m.in. w Lidze Mistrzów, a także mistrzostwo Hiszpanii.