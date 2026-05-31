Enrique prosi o transfer gwiazdy. PSG zmierzy się z Barceloną!

Barcelona pracuje nad transferem Juliana Alvareza, ale ma poważną konkurencję. "Sport" ujawnia, że marzy o nim również Luis Enrique, a PSG rozmawia na jego temat z Atletico Madryt.

Alvarez celem PSG. Prace nad transferem już trwają

Julian Alvarez to wymarzony następca Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Od kilku dni media zgodnie informują o prawdopodobnym hicie transferowym tego lata. Argentyńczyk chce dołączyć do Dumy Katalonii, która miała już złożyć za niego pierwszą ofertę. Problem w tym, że konkretne plany ma też Atletico Madryt, które pragnie zatrzymać swoją największą gwiazdę. Pozwoli na sprzedaż jedynie w przypadku spełnienia finansowych wymagań, czyli zapłaty grubo ponad 100 milionów euro.

Napięte relacje między Barceloną a Atletico również sugerują, że o finalizację tej transakcji łatwo nie będzie. Dodatkowo, do walki włączają się też inne ekipy. „Sport” ujawnia, że w temacie Alvareza poważne kroki podjęli już obrońcy trofeum Ligi Mistrzów, czyli Paris Saint-Germain. Luis Enrique miał poprosić klubowych działaczy o sprowadzenie mistrza świata z 2022 roku.

Do tej pory o jego możliwej przeprowadzce na Parc des Princes było dość cicho, a to za sprawą porozumienia między wszystkimi stronami. PSG chciało uniknąć spekulacji do momentu finału Ligi Mistrzów, tak aby szatnia była w pełni skupiona na rywalizacji z Arsenalem. Piłkarz ma świadomość, że francuski gigant chce go u siebie.

Atletico Madryt w rzeczywistości wolałoby sprzedać Alvareza do innego kraju, zamiast wzmacniać ligowego rywala. PSG jest tego świadome i może zaoferować za napastnika znacznie większe pieniądze. Ta saga transferowa będzie trwać w najlepsze i być może wyjaśni się dopiero w drugiej połowie letniego okienka.