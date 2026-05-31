FC Barcelona monitoruje postępy duńskiej perełki. Spora konkurencja

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Mikkel Bro Hansen przykuł uwagę Barcelony

FC Barcelona jest bardzo aktywna na rynku, mimo że letnie okienko transferowe jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęło. Przypomnijmy, że kataloński klub potwierdził już swoje pierwsze wzmocnienie, sprowadzając Anthony’ego Gordona z Newcastle United za 80 milionów euro. To jednak najprawdopodobniej nie koniec ruchów kadrowych w wykonaniu mistrzów Hiszpanii. Władze z Camp Nou myślą nie tylko o natychmiastowym zwiększeniu jakości zespołu, ale także o zabezpieczeniu przyszłości klubu poprzez pozyskiwanie najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Europie.

Jak informuje serwis „Tipsbladet”, FC Barcelona uważnie monitoruje rozwój Mikkela Bro Hansena. Zaledwie 17-letni duński napastnik na co dzień reprezentuje barwy norweskiego FK Bodo/Glimt i już teraz uchodzi za jeden z największych talentów skandynawskiej piłki. Mierzący 188 centymetrów snajper imponuje skutecznością oraz dojrzałością na boisku, dzięki czemu stał się ważną postacią swojego zespołu. Jego sytuację obserwują również Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Ajax Amsterdam oraz Juventus, co może doprowadzić do zaciętej transferowej rywalizacji.

Kapitan reprezentacji Danii do lat 17 przeniósł się do wspomnianego wyżej Bodo/Glimt w lutym 2025 roku na zasadzie wolnego transferu z Aarhus GF, którego jest wychowankiem. Od tego czasu rozegrał 12 spotkań w barwach norweskiej drużyny, zdobywając siedem bramek i notując trzy asysty. Choć portal „Transfermarkt” wycenia młodego atakującego na zaledwie 800 tysięcy euro, to jego potencjalne ściągnięcie prawdopodobnie wymagałby wyłożenia co najmniej kilkunastu milionów euro.