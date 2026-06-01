Osimhen i Lookman na PGE Narodowym?! Zapadła decyzja

Reprezentacja Polski w środę (3 czerwca) zagra z Nigerią na PGE Narodowym. W kadrze rywali zabraknie największych gwiazd. Selekcjoner rywali, cytowany przez TVP Sport potwierdził, że w spotkaniu nie wezmą udziału Victor Osimhen oraz Ademola Lookman.

Osimhen i Lookman nie zagrają w meczu z Polską

Reprezentacja Nigerii to drugi rywal Biało-Czerwonych podczas majowo-czerwcowego zgrupowania. Mecz z afrykańską drużyną zaplanowano na środę (3 czerwca) na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwotnie na liście powołanych znalazły się największe gwiazdy zespołu jak Victor Osimhen (Galatasaray) oraz Ademola Lookman (Atletico Madryt). Wiadomo, czy pojawią się w Polsce.

Selekcjoner Nigeryjczyków, Eric Chelle podczas konferencji prasowej oznajmił, że zarówno Osimhen, jak i Lookman nie zagrają z reprezentacją Polski. Co więcej, w ogóle nie będzie ich w kadrze meczowej. W przypadku napastnika Galatasaray nie można wykluczyć rozmów transferowych. Oficjalny powód podany przez trenera to „sprawy pozaboiskowe”.

– Victor jest ważnym piłkarzem kadry Nigerii i Galatasaray. To okres posezonowy, kiedy wiele rzeczy dzieje się poza boiskiem. Musimy szanować pewne decyzje, na które nie mamy wpływu – mówił Eric Chelle, cytowany przez TVP Sport.

Inaczej wygląda sytuacja Lookmana. W przypadku byłego piłkarza Atalanty Bergamo chodzi o sprawy osobiste, a także chęć odpoczynku po trudnym sezonie. Dodajmy, że Lookman zimą zamienił Serie A na La Ligę, przenosząc się do Atletico Madryt.

Reprezentacja Polski tylko raz rywalizowała w przeszłości z Nigerią. Był to rok 2018, gdy w marcu podopieczni Adama Nawałki zmierzyli się z nimi towarzysko. Tamto spotkanie we Wrocławiu nasza drużyna przegrała (0:1) po bramce Victora Mosesa w 61. minucie.