Real Madryt w jednym z najważniejszych meczów sezonu zmierzy się z Atlético Madryt. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Prezentujemy przewidywane składy na to spotkanie.

Real Madryt i Atletico Madryt to ekipy, które dzieli w tabeli różnica dziewięciu punktów. Liderem rozgrywek są Królewscy. Z kolei na czwartym miejscu plasuje się ekipa Diego Simeone. Real może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. Z kolei cztery kolejne wygrane mecze zaliczyli Los Colchoneros.

Ekipa prowadzona przez Alvaro Arbeloę przystąpi do potyczki po zwycięstwie nad Elche (4:1). Wcześniej madrycka drużyna poradziła sobie z Celtą Vigo (2:1). Z kolei Atletico ma za sobą wygrane starcie z Getafe (1:0). Ogólnie drużyna z Wanda Metropolitano pozostaje bez porażki w La Liga od 21 lutego.

Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez kilku graczy. Wyłączeni z gry są kolejno: Éder Militão, Dani Ceballos, Rodrygo oraz Thibaut Courtois. Z kolei w Atlético nie będą mogli wystąpić Pablo Barrios oraz Rodrigo Mendoza.

Jeśli chodzi o wyjściowe składy obu drużyn, to w szeregach Los Blancos można spodziewać się między innymi takich zawodników jak Kylian Mbappé czy Vinicius Junior. Z kolei drużyna z Wanda Metropolitano będzie mogła liczyć na takich graczy jak Julián Álvarez i Alexander Sørloth.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Atletico Madryt

Real Madryt: Łunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Mbappe, Vinicius

Atletico: Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman, Sorloth, Alvarez.