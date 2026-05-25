Alvarez chce transferu do Barcelony! Atletico ustaliło wielką cenę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona musiałaby zapłacić 150 milionów za Alvareza

Barcelona tego lata będzie musiała przeprowadzić kilka bardzo ważnych ruchów. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że klub ma obecnie dwa poważne priorytety. Chodzi mianowicie o sprowadzenie nowego środkowego obrońcy oraz napastnika. Wiadomo, że po odejściu Roberta Lewandowskiego w ataku Dumy Katalonii robi się ogromna luka, którą będzie trzeba załatać.

Kandydatów, do tego, aby zostać nowym graczem Barcelony jest sporo, ale od samego początku władze mają jednego faworyta. Jest nim Julian Alvarez. I choć do tej pory wydawało się, że szanse na jego sprowadzenie są iluzoryczne, to właśnie się to zmieniło. Argentyńczyk poinformował bowiem władze Atletico Madryt, że chce odejść z klubu. Według informacji przekazanych przez serwis „Marca”, jego celem jest FC Barcelona. Jak przekazano, wycena Alvareza to 150 milionów euro i tyle ekipa ze stolicy minimalnie za niego oczekuje. A to stawia Dumę Katalonii w bardzo trudnej sytuacji.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Te liczby są bardzo dobre, ale z pewnością w barwach Blaugrany miałby szansę na jeszcze większe sukcesy, a to ma być jego głównym celem. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro.

Zobacz także: Debiut napastnika w Serie A i ostatni mecz Lewandowskiego. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą