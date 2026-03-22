Chelsea chce uprzedzić Liverpool. Na celowniku gwiazda Realu

fot. Alessandro Garofalo / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea może ruszyć po Eduardo Camavingę

Chelsea może wkrótce rywalizować z Liverpoolem o pomocnika, który obecnie broni barw Realu Madryt. Portal CaughtOffside przekonuje, że na radarze The Blues znalazł się Eduardo Camavinga. Tym samym ekipa z Londynu chce się zabezpieczyć na wypadek utraty jednego ze swoich kluczowych graczy.

W ostatnim czasie nie brakuje spekulacji dotyczących tego, czy w klubie zostanie Enzo Fernandez. Tymczasem źródło przekonuje, że działacze The Blues już próbują nawiązać kontakt z pełnomocnikami gracza Królewskich. Na dziś jednak konkretniejszy w działaniach jest klub z Anfield Road.

Wcześniej natomiast dziennikarz Matteo Moretto przekazał, że Real jest otwarty na sprzedaż zawodnika. Stawia jednak warunek. Chętny musiałby wyłożyć na transakcję z udziałem piłkarza 50 milionów euro.

Camavinga to zawodnik, który trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w sierpniu 2021 roku. 28-krotny reprezentant Francji trafił do Realu ze Stade Rennes za 31 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza z gigantem La Liga obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

W trakcie trwającej kampanii Camavinga wystąpił jak na razie w 33 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę. Na boisku zawodnik spędził blisko 1800 minut. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz może mieć przy okazji derbów przeciwko Atlético Madryt.