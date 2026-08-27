FC Barcelona odniosła kolejne zwycięstwo w La Liga, pokonując Athletic Bilbao. Tymczasem zawodnicy Celty Vigo nie wykorzystali atutu własnego boiska i w zaległym spotkaniu pierwszej kolejki przegrali z Osasuną.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona Flicka z kolejnym triumfem w La Liga

FC Barcelona potwierdziła swoją dobrą dyspozycję, sięgając po komplet punktów w starciu z Athletikiem Bilbao. Wcześniej natomiast Celta Vigo rozgrywała zaległe spotkanie z Osasuną, ale nie zdołała wykorzystać przewagi własnego stadionu i musiała pogodzić się z porażką.

Starcie Katalończyków z Baskami miało zupełnie inny przebieg niż rywalizacja Celty z Osasuną. Katalończycy od początku walczyli o pełną pulę, natomiast gospodarze z Vigo musieli gonić wynik po trafieniach gości. Ostatecznie oba spotkania zakończyły się rozstrzygnięciami, które mogą mieć znaczenie dla dalszej walki o czołowe miejsca w tabeli.

Celta Vigo prowadziła, ale wszystko się posypało

Celta Vigo przegrała u siebie z Osasuną 1:2 w zaległym spotkaniu pierwszej kolejki La Liga. Gospodarze objęli prowadzenie, jednak po przerwie stracili dwa gole i musieli pogodzić się z porażką.

Celta Vigo objęła prowadzenie w 14. minucie, gdy Iago Aspas wykorzystał podanie Miguela Romana. Zawodnik pewnym uderzeniem pokonał bramkarza rywali.

𝐍𝐈𝐄𝐙𝐀𝐖𝐎𝐃𝐍𝐘 𝐈𝐀𝐆𝐎 𝐀𝐒𝐏𝐀𝐒! 💪 Celta Vigo prowadzi z Osasuną 1:0!



📺 Transmisja: https://t.co/kfk01HK0fo pic.twitter.com/dqYDOGnxHm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 27, 2026

Tymczasem w 51. minucie czerwoną kartkę obejrzał Marcos Alonso, przez co Celta musiała kończyć mecz w osłabieniu. Osasuna szybko wykorzystała przewagę liczebną Już w 54. minucie do wyrównania doprowadził Kike Barja, a dziesięć minut później Ante Budimir wykorzystał rzut karny i wyprowadził gości na prowadzenie. Ekipa z Vigo nie zdołała już odwrócić losów spotkania i ostatecznie przegrała 1:2.

Celta Vigo – CA Osasuna 1:2 (1:0)

Barcelona z ważnym zwycięstwem. Raphinha dał jej trzy punkty

FC Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:0 w spotkaniu La Liga. O losach rywalizacji przesądziły trafienia Raphinhi i Fermina.

FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Athletikiem Bilbao 2:0 w zaległym spotkaniu La Liga. Katalończycy długo szukali sposobu na sforsowanie defensywy gospodarzy, aż w 37. minucie dopięli swego. Pedri dograł piłkę do Raphinhi, a Brazylijczyk precyzyjnym uderzeniem otworzył wynik spotkania.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐏𝐎𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐏𝐄𝐃𝐑𝐈𝐄𝐆𝐎! 😱



Raphinha daje prowadzenie Barcelonie w meczu z drużyną z Bilbao! 👊



📺 Transmisja: https://t.co/kfk01HK0fo pic.twitter.com/DakinTjL1x — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 27, 2026

Po zmianie stron Athletic próbował doprowadzić do wyrównania, jednak Barcelona skutecznie broniła korzystnego rezultatu. Hansi Flick zdecydował się również na zmiany, wprowadzając między innymi Daniego Olmo oraz Rodriego.

Gdy wydawało się, że wynik nie ulegnie już zmianie, to w 82. minucie prowadzenie Blaugrany podwyższył Fermin. Tym samym trzy punkty zostały na Camp Nou.

FC Barcelona – Athletic Bilbao 2:0 (1:0)