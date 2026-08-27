FC Barcelona – Athletic Bilbao: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.08.2026)

FC Barcelona rozegra pierwsze spotanie w nowym sezonie przed własną publicznością. W czwartek, 27 sierpnia 2026 roku zmierzą się z Athletic Bilbao. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Barcelona - Bilbao.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona – Athletic Bilbao: gdzie oglądać?

FC Barcelona ma za sobą inaugurację nowego sezonu. Na start wygrali na wyjeździe z Elche, rozbijając rywala aż (5:0). Co ciekawe, był to mecz w ramach 2. kolejki La Liga. Dopiero w czwartek (27 sierpnia) odbędzie się zaległe starcie z 1. kolejki, w którym podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Athletikiem Bilbao. Najbliższy rywal mistrzów Hiszpanii rozpoczął rozgrywki od sensacyjnej wpadki, przegrywając z Sevillą (1:3).

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Katalończycy wciąż nie mają nowego napastnika. Na dziewiątce prawdopodobnie ponownie wystąpi Raphinha, który w miniony weekend strzelił dwie bramki i zanotował asystę. Z gry wykluczony będzie Gavi, który doznał ostatnio kontuzji.

Barcelona – Athletic Bilbao: transmisja TV

Transmisja meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao odbędzie się w telewizji na kanale Canal+ Sport 6. Początek spotkanie w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00.

Barcelona – Athletic Bilbao: transmisja online

Transmisja online meczu Barcelona – Athletic będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet sportowy.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao? Transmisja meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie FC Barcelona – Athletic Bilbao? Mecz Barcelona – Athletic odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00.

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