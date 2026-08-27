Mourinho wyróżnił gwiazdę Realu Madryt. „Jest wyjątkowy”

Jose Mourinho był pod wrażeniem występu jednego z piłkarzy Realu Madryt. Na konferencji prasowej wprost przyznał, że Kylian Mbappe jest wręcz niesamowity. Wypowiedział się o nim z wielkim uznaniem.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mbappe błysnął, a Mourinho był pod wrażeniem gwiazdy Realu

Real Madryt odniósł przekonujące zwycięstwo w zaległym meczu 1. kolejki La Liga przeciwko Realowi Sociedad. Jose Mourinho i spółka przed własną publicznością rozbili rywali aż (4:1). Hat-tricka skompletował Kylian Mbappe, dla którego były to pierwsze bramki w nowym sezonie.

Francuski piłkarz rozegrał niesamowity mecz, co na konferencji prasowej podkreślił Jose Mourinho. Szkoleniowiec Los Blancos był pod ogromnym wrażeniem występu swojego piłkarza. Wprost nazwał go niesamowitym i absolutnie wyjątkowym zawodnikiem.

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Nie zabrakło także porównania ze strony dziennikarzy Mbappe do Cristiano Ronaldo. W pytaniu zawarto kontekst 60 bramek, jakie Portugalczyk strzelił pod wodzą Mourinho w sezonie 2011/2012.

– Kylian Mbappe jest niesamowitym piłkarzem, absolutnie wyjątkowym. Czy strzeli 50 albo 60 goli? Tego nie wiem. Wolę, żeby zdobył 40 bramek, ciężko pracował dla drużyny i sięgał po trofea, niż strzelił 60, myśląc wyłącznie o sobie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Wrócił dwa dni przed zakończeniem urlopu i to jest pozytywne. Zostawiłem go na boisku przez pełne 90 minut, żeby zobaczyć, czy strzeli czwartego gola – powiedział Jose Mourinho.

– Nie lubię porównywać zawodników, ale ten gość jest niesamowity. Bardzo się cieszę, że zapisał się w historii mistrzostw świata. Mistrzami świata zostało 25 piłkarzy, ale tylko jeden przejdzie do historii futbolu na zawsze. To właśnie on zdobył najwięcej bramek i dokonał czegoś historycznego – dodał.

Mbappe rozgrywa trzeci sezon w Realu Madryt. Jak dotąd nie zdobył jeszcze żadnego znaczącego trofeum z klubem. Łącznie w 105 meczach strzelił 89 bramek. Dwukrotnie był królem strzelców La Liga, raz Ligi Mistrzów oraz zdobył Złotego Buta w sezonie 2025/2026.