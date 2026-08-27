Lech Poznań zagra w rewanżu IV rundy kwalifikacji Ligi Europy z FC Thun. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

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FC Thun – Lech Poznań: gdzie oglądać na żywo?

Lech Poznań jest o krok od awansu do fazy zasadniczej Ligi Europy. Kolejorz w pierwszym spotkaniu IV rundy kwalifikacji urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki i rozbił FC Thun aż 7:0, ustanawiając przy okazji swój najwyższy wynik w historii europejskich pucharów. Rewanż w Szwajcarii wydaje się zatem formalnością.

Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy zapowiada jednak pełną koncentrację i walkę o kolejne zwycięstwo, które może dodatkowo poprawić dorobek klubu w rankingu UEFA. Oba zespoły nie rozegrały w miniony weekend spotkań ligowych, dzięki czemu mogły spokojnie przygotować się do decydującego starcia.

FC Thun – Lech Poznań: transmisja na żywo za darmo

Rewanżowe spotkanie FC Thun – Lech Poznań będzie można obejrzeć za darmo w TVP 2. Telewizja Polska pokaże decydujące starcie IV rundy kwalifikacji Ligi Europy w otwartym kanale. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:25, natomiast pierwszy gwizdek zaplanowano na 20:00.

FC Thun – Lech Poznań: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć rewanż w telewizji, powinni włączyć stację TVP 2. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku, na Stockhorn Arena w Thun. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:00, a transmisja w TVP 2 wystartuje już o 19:25. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

FC Thun – Lech Poznań: transmisja online

Mecz będzie można obejrzeć również w internecie. Transmisja online zostanie udostępniona na stronie Sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Dostęp do transmisji internetowej nie wymaga wykupywania dodatkowego pakietu.

Gdzie oglądać mecz FC Thun – Lech Poznań? Rewanżowe spotkanie FC Thun – Lech Poznań można oglądać w telewizji na antenie TVP 2, a także online na Sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie spotkanie FC Thun – Lech Poznań? Rewanż IV rundy kwalifikacji Ligi Europy odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00. Transmisja w TVP 2 rozpocznie się o 19:25. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

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