Real Madryt składa ofertę PSG. Fortuna za absolutną gwiazdę

Real Madryt ruszył do akcji i złożył ofertę za gwiazdę Paris Saint-Germain. Jeśli wierzyć doniesieniom serwisu Fichajes, zaoferowali 150 milionów euro za Vitinhę. Szanse na transfer nie są jednak duże.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vitinha celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt prawdopodobnie nie zamknął jeszcze okna transferowego. Media informują, że Jose Mourinho poprosił klub o dwa kolejne transfery. Portugalczyk chciałby dostać jeszcze środkowego obrońcę oraz pomocnika. Szczególnie ten drugi transfer może być hitem okienka.

Z doniesień Fichajes wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Vitinha, czyli absolutna gwiazda Paris Saint-Germain. Nie jest to przypadkowy piłkarz, ponieważ Królewscy od dawna mają go na oku. Co więcej, mieli nawet złożyć ofertę za reprezentanta Portugalii.

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PSG dostało propozycję, która opiewa na 150 milionów euro. Jest to kwota tak duża, że automatycznie sprawi, że Vitinha stanie się nie tylko najdroższym piłkarzem obecnego okna transferowego, ale także najdroższym graczem sprowadzonym do Realu Madryt w historii.

Vitinha jest związany z PSG kontraktem do połowy 2029 roku. W dodatku 26-latek to kluczowy piłkarz w układance Luisa Enrique. Oferta postawiła władze paryskiego klubu w trudnej sytuacji. Nie wiadomo, czy w przyszłości dostaną podobną ofertę za zawodnika. Z drugiej strony sprzedaż lidera byłaby dla nich poważnym osłabieniem. Znakiem zapytania jest także czas, ponieważ okno transferowe zamyka się w następny wtorek (1 września).

Vitinha trafił do Francji latem 2022 roku z FC Porto. Łącznie wystąpił w 206 meczach, w których strzelił 26 bramek i zaliczył 24 asysty.