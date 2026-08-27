Atletico było gotowe sprzedać Alvareza. Dostał ultimatum

Atletico Madryt było gotowe, żeby sprzedać Juliana Alvareza. Piłkarz miał złożyć pismo o chęci odejścia do 20 czerwca. Nie zrobił tego, więc klub zamknął temat - donosi serwis El Larguero.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez przegapił okazję na odejście z Atletico Madryt

Julian Alvarez stał się bohaterem najgłośniejszej sagi transferowej w trwającym okienku. Jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata 2026 piłkarz publicznie wyraził chęć odejścia z Atletico Madryt. Jego wymarzonym kierunkiem jest transfer do FC Barcelony, która złożyła nawet oficjalną ofertę.

Nie tak dawno Joan Laporta wydał publiczne oświadczenie, w którym poinformował, że Blaugrana jest gotowa złożyć kolejną propozycję. Odpowiedź klubu z Madrytu była krótka i jednoznaczna. Argentyńczyk nie jest na sprzedaż, jeśli oferta pochodzi od mistrza Hiszpanii.

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Nowe informacje ws. Alvareza i jego przyszłości przekazano w programie El Larguero. Okazuje się, że w czerwcu Madrytczycy byli gotowi pozwolić mu odejść. Mistrz Świata otrzymał ultimatum. Do 20 czerwca miał złożyć pisemną prośbę o transfer, jeśli chce zmienić klub. Zainteresowana drużyna mogła go pozyskać za 150 milionów euro. Finalnie taki wniosek nie wpłynął do zarządu, więc Atletico uznało temat za zamknięty.

Na ten moment wygląda na to, że 26-latek pozostanie w Atletico Madryt. Inną opcją jest transfer do Arsenalu, który wyraził zainteresowanie. Niemniej jednak sam Alvarez wyklucza możliwość powrotu do Premier League. Okno transferowe zamyka się 1 września, więc pozostało tylko kilka dni.