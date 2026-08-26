Mourinho wrócił na Bernabeu. Real Madryt zagrał wielki mecz [WIDEO]

Real Madryt bez większych problemów odniósł drugie zwycięstwo w nowym sezonie. Dla Jose Mourinho był to powrót na Bernabeu w roli trenera Los Blancos. Jego drużyna wygrała z Realem Sociedad (4:1).

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Efektowne zwycięstwo. Real Madryt wygrał z Sociedad

Real Madryt ma za sobą drugi mecz w rozgrywkach La Liga w sezonie 2026/2027. W środę wieczorem (26 sierpnia) Królewscy podejmowali przed własną publicznością Real Sociedad, który w miniony weekend przegrał na otwarcie kampanii. Jose Mourinho wrócił na Bernabeu w roli trenera Los Blancos. Był to dla niego udany powrót po trzynastu latach. Królewscy z łatwością zdobyli komplet punktów, wygrywając (4:1).

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem kibice zgromadzeni na stadionie głośno przywitali Mourinho. Podczas prezentacji składów jako ostatniego spiker wymienił szkoleniowca, którego nazwisko głośno wykrzyczeli fani na trybunach.

Y el entrenador…. José…… MOURINHO pic.twitter.com/ZeJh2FbrT2 — Managing Madrid (@managingmadrid) August 26, 2026

Samo spotkanie dość długo się rozkręcało, choć akcji bramkowych nie brakowało po jednej i drugiej stronie, ale w bramce świetnie radzili sobie Alex Remiro i Thibaut Courtois. Dopiero w 40. minucie worek z bramkami otworzył Kylian Mbappe, wykorzystując podanie Fede Valverde.

KYLIAN MBAPPE ZACZYNA STRZELANIE W NOWYM SEZONIE LALIGA! 🔝🎯 Rewelacyjne podanie od Fede Valverde! 🍪



📺 Oglądaj: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/Pd3GmTrP3C — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 26, 2026

Radość z prowadzenia nie trwała długo. Jeszcze przed przerwą gospodarze popełnili fatalny błąd w ustawieniu w obronie. Nie wiadomo czemu, ale Sucić znalazł się praktycznie sam w polu karnym i pokonał bramkarza, doprowadzając do remisu.

W drugiej połowie bramki przyszły zdecydowanie szybciej niż w pierwszej. W 60. minucie ponownie do siatki trafił Kylian Mbappe. Tym razem Francuz rozegrał świetną akcję z Judem Bellinghamem, grając na jeden kontakt w polu karnym rywali.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ⚽⚽ Znakomicie poklepali piłką zawodnicy Realu Madryt! 👑



📺 Oglądaj: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/yJZrzgpFyX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 26, 2026

Osiem minut później na listę strzelców wpisał się Vinicius Junior. Asystował ponownie Jude Bellingham, który wykonał tytaniczną pracę. W 81. minucie wynik spotkania ustalił Kylian Mbappe, który skompletował hat-tricka. Finalnie podopieczni Mourinho zagrali wielki mecz i wygrali (4:1).

REWELACYJNA PRACA JUDE'A BELLINGHAMA! 🤯 Piłkarz Realu Madryt wyszarpał piłkę i dograł Viniciusowi! 🔥👏



📺 Oglądaj: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/yQ4E5H7pFq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 26, 2026

Drugie zwycięstwo i komplet punktów sprawiają, że Real Madryt na ten moment wskoczył na fotel lidera i zajmuje 1. miejsce w tabeli La Liga.

Real Madryt 4:1 Real Sociedad (40′, 60′, 81′ Mbappe, 68′ Vinicius Junior – 44′ Sucić)