Mourinho wrócił na Bernabeu. Real Madryt zagrał wielki mecz [WIDEO]

Efektowne zwycięstwo. Real Madryt wygrał z Sociedad
Real Madryt ma za sobą drugi mecz w rozgrywkach La Liga w sezonie 2026/2027. W środę wieczorem (26 sierpnia) Królewscy podejmowali przed własną publicznością Real Sociedad, który w miniony weekend przegrał na otwarcie kampanii. Jose Mourinho wrócił na Bernabeu w roli trenera Los Blancos. Był to dla niego udany powrót po trzynastu latach. Królewscy z łatwością zdobyli komplet punktów, wygrywając (4:1).
Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem kibice zgromadzeni na stadionie głośno przywitali Mourinho. Podczas prezentacji składów jako ostatniego spiker wymienił szkoleniowca, którego nazwisko głośno wykrzyczeli fani na trybunach.
Samo spotkanie dość długo się rozkręcało, choć akcji bramkowych nie brakowało po jednej i drugiej stronie, ale w bramce świetnie radzili sobie Alex Remiro i Thibaut Courtois. Dopiero w 40. minucie worek z bramkami otworzył Kylian Mbappe, wykorzystując podanie Fede Valverde.
Radość z prowadzenia nie trwała długo. Jeszcze przed przerwą gospodarze popełnili fatalny błąd w ustawieniu w obronie. Nie wiadomo czemu, ale Sucić znalazł się praktycznie sam w polu karnym i pokonał bramkarza, doprowadzając do remisu.
W drugiej połowie bramki przyszły zdecydowanie szybciej niż w pierwszej. W 60. minucie ponownie do siatki trafił Kylian Mbappe. Tym razem Francuz rozegrał świetną akcję z Judem Bellinghamem, grając na jeden kontakt w polu karnym rywali.
Osiem minut później na listę strzelców wpisał się Vinicius Junior. Asystował ponownie Jude Bellingham, który wykonał tytaniczną pracę. W 81. minucie wynik spotkania ustalił Kylian Mbappe, który skompletował hat-tricka. Finalnie podopieczni Mourinho zagrali wielki mecz i wygrali (4:1).
Drugie zwycięstwo i komplet punktów sprawiają, że Real Madryt na ten moment wskoczył na fotel lidera i zajmuje 1. miejsce w tabeli La Liga.
Real Madryt 4:1 Real Sociedad (40′, 60′, 81′ Mbappe, 68′ Vinicius Junior – 44′ Sucić)