Raków Częstochowa – Hajduk Split: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.08.2026)

Raków Częstochowa zagra w rewanżu IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji z Hajdukiem Split. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00.

fot. MIkolaj Barbalell / Alamy Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

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Raków Częstochowa – Hajduk Split: gdzie oglądać na żywo?

Raków Częstochowa stoi przed najważniejszym spotkaniem tego lata. Medaliki w czwartek, 27 sierpnia, podejmą Hajduk Split w rewanżowym meczu IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Pierwsze starcie obu zespołów przyniosło mnóstwo emocji i zakończyło się remisem 2:2. W związku z tym przed rewanżem kwestia awansu pozostaje całkowicie otwarta.

Raków może jednak liczyć na atut własnego boiska i wsparcie swoich kibiców. Częstochowianie wcześniej wyeliminowali Vallettę oraz Hammarby, a awans do fazy zasadniczej byłby dla nich drugim z rzędu takim sukcesem w Lidze Konferencji. Stawką jest zatem nie tylko przejście kolejnej rundy, ale również zapewnienie sobie miejsca w głównej fazie europejskich rozgrywek.

Raków Częstochowa – Hajduk Split: transmisja na żywo za darmo

Rewanżowe spotkanie Rakowa Częstochowa z Hajdukiem Split będzie można obejrzeć bezpłatnie w internecie. Mecz nie będzie transmitowany w żadnym tradycyjnym kanale telewizyjnym w Polsce. Wyłączną transmisję przeprowadzi Kanał Sportowy na platformie YouTube.

Raków Częstochowa – Hajduk Split: transmisja w tv

Kibice nie znajdą tego spotkania w tradycyjnej telewizji. Rewanż IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji będzie dostępny wyłącznie online. Pierwszy gwizdek zaplanowano na czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00.

Raków Częstochowa – Hajduk Split: transmisja online

Mecz będzie można śledzić na żywo i bezpłatnie na YouTube na Kanale Sportowym. Transmisję można uruchomić za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu czy telewizora wyposażonego w dostęp do aplikacji YouTube. Za komentarz do decydującego starcia odpowiadać będą Mateusz Borek i Michał Żewłakow. Kanał Sportowy potwierdził obsadę komentatorską spotkania.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Hajduk Split? Starcie Raków Częstochowa – Hajduk Split można oglądać wyłącznie online na YouTube na Kanale Sportowym. Spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej tradycyjnej stacji telewizyjnej. Kiedy odbędzie spotkanie Raków Częstochowa – Hajduk Split? Rewanż IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna bezpłatnie na Kanale Sportowym na YouTube, a spotkanie skomentują Mateusz Borek i Michał Żewłakow.

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