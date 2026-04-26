Lewandowski nawet z nimi nie rozmawiał. Kluczowe wieści ws. przyszłości w Barcelonie

Robert Lewandowski do tej pory nie rozmawiał na temat nowego kontraktu z najważniejszymi ludźmi w Barcelonie. Niemniej wciąż pozostanie nie jest wykluczone. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski bez rozmów z władzami Barcelony

Robert Lewandowski i jego pozostanie lub też odejście z Barcelony to w ostatnich tygodniach jeden z najważniejszych tematów piłkarskich w kraju. Przyszłość kapitana reprezentacji Polski nie jest pewna już od jakiegoś czasu, gdyż już zimą zaczęło się mówić o potencjalnym odejściu latem i zainteresowaniu innych ekip. Napastnik ma bowiem znajdować się na celowniku ekip z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych czy Włoch.

Najważniejszą kwestią jest jednak sprawa podpisania nowego kontraktu z Barceloną. Kilka tygodni temu media przekazały spójnie, że taka wola ze strony władz klub faktycznie jest. Problem w tym, że do tej pory faktycznie niewiele się wydarzyło. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Hansi Flick, Deco ani Joan Laporta nie rozmawiali jeszcze z Robertem Lewandowskim nt. przedłużenia kontraktu.

– Decyzja nt. przyszłości ma zostać podjęta do końca sezonu, aby ewentualnie móc pożegnać się z kibicami Barcy na Camp Nou – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych przekazując jednocześnie, że najważniejsza dla Polaka jest pozycja w zespole, a nie zarobki.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie 37-latek ma dla Dumy Katalonii 187 gier i 118 goli. To czyni go jednym z czołowych strzelców w historii klubu.

