Mourinho skontaktował się z Realem Madryt. Portugalczyk zdecydował

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho chce wrócić na Santiago Bernabeu

Real Madryt najprawdopodobniej dokona zmiany na ławce trenerskiej po zakończeniu obecnego sezonu. Ekipa Królewskich, prowadzona w tej kampanii najpierw przez Xabiego Alonso, a później przez Alvaro Arbeloę, kompletnie zawiodła. Drużyna Los Blancos odpadła już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a w La Lidze ma jedynie matematyczne szanse na końcowy triumf. Władze stołecznego klubu analizują więc różne opcje dotyczące nowego szkoleniowca.

Jednym z kandydatów do przejęcia Realu Madryt ma być Jose Mourinho. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza portugalski trener jest chętny, aby ponownie objąć zespół Los Galacticos. Przedstawiciele słynnego szkoleniowca mieli już skontaktować się z hiszpańskim klubem, oferując jego usługi i przekonując, że jest on odpowiednim wyborem na trudny moment.

Dla Mourinho byłby to powrót na Santiago Bernabeu, gdzie pracował już w latach 2010-2013. W tym czasie zdobył z Realem trzy trofea – mistrzostwo La Ligi, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Obecnie 63-latek prowadzi Benfikę Lizbona, jednak jest gotowy opuścić Estadio da Luz, aby wrócić na Półwysep Iberyjski. W swoim bogatym CV ma również pracę w Chelsea, Manchesterze United, Tottenhamie Hotspur, Romie oraz FC Porto.