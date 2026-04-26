Inter Mediolan w niedzielę zagra na wyjeździe z Torino w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Torino – Inter, gdzie oglądać?

Już w niedzielę zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Torino w ramach 34. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po pokonaniu Como w rewanżowym meczu Pucharu Włoch (3:2).

Torino natomiast imponuje formą, ale w ostatnim meczu przydarzyła im się wpadka. Przed tygodniem Granata tylko zremisowała z Cremonese (0:0). Nadchodząca rywalizacja w stolicy Piemontu zapowiada się niezwykle interesująco.

Torino – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Torino – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Torino – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Torino – Inter, kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Torino – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Torino – Inter? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.