Były trener Widzewa może objąć znaną reprezentację

17:01, 26. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: VZBIRNA

Igor Jovicević jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia reprezentacji Ukrainy. Były trener Widzewa wkrótce mógłby zmierzyć się z Polską. Informacje w tej sprawie przekazał Dmytro Szpirko na kanale "VZBIRNA".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Jovicević nowym selekcjonerem Ukrainy?!

Igor Jovicević przez kilka miesięcy odpowiadał w tym sezonie na wyniki Widzewa Łódź. Jak powszechnie wiadomo, były one tak tragiczne, że doprowadziły klub do strefy spadkowej i walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasy. Chorwat, z którym wiązano spore nadzieje i plany, prowadził ekipę z Serca Łodzi w 12 ligowych meczach i tylko trzy razy wygrał. Dlatego też na początku marca klub zdecydował się zakończyć tę współpracę.

Pomimo odsunięcia 52-latka od obowiązków, ten nadal inkasuje sporą pensję. Dlatego też zarówno kibice, jak i władze klubu liczą na to, że uda mu się szybko znaleźć nowego pracodawcę. A chętny jest. Według informacji, które przekazał Dmytro Szpirko na kanale „VZBIRNA”, Igor Jovicević jest jednym z głównych kandydatów do objęcia reprezentacji Ukrainy. To nie może rzecz jasna dziwić, bowiem jest on ceniony na tamtejszym rynku szkoleniowym. Przez lata prowadził kilka ukraińskich zespołów, w tym Szachtar Donieck.

Co ciekawe, jeśli Jovicević faktycznie zostałby nowym selekcjonerem reprezentacji Ukrainy, to wkrótce znów mógłby zagrać w Polsce. Coraz częściej mówi się o tym, że to właśnie nasi sąsiedzi, a nie Kosowo, będą drugim parterem podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Do tej pory potwierdzono towarzyską potyczkę z Nigerią.

