FC Barcelona wyceniła pomocnika. Oczekuje 30 milionów euro

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Marc Casado wystawiony na listę transferową

Marc Casado może opuścić Barcelonę w zbliżającym się letnim okienku transferowym. 22-letni Hiszpan został bowiem umieszczony na liście transferowej i sam jest otwarty na zmianę klubu w poszukiwaniu regularnej gry. Jak poinformowano w programie radiowym „Que T’hi Jugues”, kataloński gigant wycenił już swojego zawodnika, oczekując za niego około 30 milionów euro.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że chrapkę na sprowadzenie Casado ma między innymi Ajax Amsterdam. Holenderski klub może jednak mieć trudności w rywalizacji z angielskimi gigantami. Dwukrotnym reprezentantem Hiszpanii interesują się bowiem również Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur, które dysponują znacznie większymi możliwościami finansowymi i mogą szybko podbić ofertę.

Marc Casado dołączył do La Masii w 2016 roku, wcześniej szkoląc się w CF Damm, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Od lipca 2024 roku jest pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny Barcelony. W obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań i zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia jego wartość rynkową na około 20-30 milionów euro, co pokrywa się z oczekiwaniami Katalończyków. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.