Luis Suarez ponownie w Barcelonie? Kolumbijski snajper na radarze

FC Barcelona obserwuje Luisa Suareza ze Sportingu Lizbona

Luis Suarez to nazwisko doskonale znane kibicom Barcelony. W latach 2014-2020 barwy katalońskiego klubu reprezentował bowiem słynny urugwajski snajper. 39-letni legendarny piłkarz obecnie występuje w Interze Miami. W świecie futbolu od pewnego czasu coraz głośniej jest jednak o innym zawodniku o tym samym imieniu oraz nazwisku. Mowa o Luisie Suarezie ze Sportingu Lizbona, który także jest napastnikiem i z miesiąca na miesiąc wyrasta na czołowego atakującego w Europie.

Co ciekawe, młodszy z Suarezów w przyszłości może również zagrać na Camp Nou. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Barcelona zainteresowała się bowiem 28-letnim Kolumbijczykiem. W ekipie Blaugrany wkrótce może pojawić się potrzeba sprowadzenia nowego snajpera, ponieważ przyszłość Roberta Lewandowskiego pozostaje tematem spekulacji.

Z tego powodu mistrzowie Hiszpanii rozglądają się za kolejnym liderem ataku. Gwiazdę Sportingu obserwują również Liverpool oraz Newcastle United, co może napędzić transferową rywalizację.

Luis Suarez z powodzeniem występuje w barwach lizbońskiego zespołu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za niespełna 23 miliony euro z Almerii. Dziesięciokrotny reprezentant Kolumbii w trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył 33 bramki oraz zanotował 7 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na około 30 milionów euro, choć Sporting nie zamierza schodzić poniżej kwoty 60 milionów euro.