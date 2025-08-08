Lewandowski zyskał konkurenta. Gwiazdor zaskoczył sztab Barcelony

Marcus Rashford przychodził do Barcelony jako skrzydłowy, ale Anglik zaskoczył sztab szkoleniowy Dumy Katalonii. Według „AS” Hansi Flick widzi w nim klasycznego napastnika na nowy sezon.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Rashford przekonał sztab Barcelony i może odciążyć Lewandowskiego

Marcus Rashford został sprowadzony do Barcelony jako wsparcie ofensywy, ale głównie na skrzydłach. Jednak według informacji dziennikarza Santi Gimeneza z „AS”, Anglik przekonał Hansiego Flicka, że może być skuteczną opcją również na środku ataku. Jego postawa na treningach i podczas azjatyckiego tournee zrobiła wrażenie na całym sztabie szkoleniowym.

Początkowo planowano, że Rashford będzie pełnił rolę rotacyjnego skrzydłowego. Tymczasem w meczach przedsezonowych pokazał szybkość, siłę fizyczną i wykończenie akcji, które Flick uznał za wystarczające, by wystawiać go także jako „dziewiątkę”.

Robert Lewandowski nadal pozostaje głównym napastnikiem Barcelony. Flick wciąż mocno na niego liczy, jednak wie, że 36-letni Polak nie udźwignie samodzielnie ciężaru całego sezonu. W drugiej połowie poprzednich rozgrywek Lewandowski zmagał się z przemęczeniem. Już teraz wykluczono jego udział w meczu o Puchar Gampera z powodu problemów zdrowotnych.

Z tego powodu Rashford może odegrać istotną rolę w nadchodzącym sezonie. Choć Ferran Torres również był rozpatrywany jako alternatywa na tej pozycji, a Dani Olmo daje elastyczność taktyczną, to właśnie Anglik najbardziej przekonał Flicka do swojej wszechstronności.

