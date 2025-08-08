Barcelona potwierdza. Lewandowski wypada z gry

Robert Lewandowski nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu Pucharu Gampera. Wszystko przez uraz mięśnia dwugłowego w lewym udzie, o czym poinformowała FC Barcelona.

AFLO SPORT/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie zagra w meczu o Puchar Gampera

Barcelona jest właściwie na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu. Duma Katalonii bardzo długo pracowała tego lata nad odpowiednimi wzmocnieniami, ale wydaje się, że to się jej udało. Zespół Hansiego Flicka zasilił przede wszystkim Marcus Rashford oraz Joan Garcia, ale nadal możliwe są jakieś ruchy kadrowe Blaugrany.

Niemniej kibice Barcelony już nie mogą doczekać się nowego sezonu, a ich apetyty są ogromne. Wszyscy bowiem liczą na równie dobrą grę, co w poprzednim sezonie oraz jeszcze większe sukcesy. Chodzi oczywiście przede wszystkim o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Dobrym przetarciem przed startem La Liga będzie Puchar Gampera, w którym zmierzy się z Como. Wiadomo jednak, że w tym meczu zabraknie Roberta Lewandowskiego, który musi leczyć uraz.

– Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Z tego powodu nie zagra on w niedzielnym meczu, a dalszy rozwój sytuacji zdecyduje o jego powrocie do gry – przekazano w komunikacie Barcelony na jej oficjalnej stronie.

