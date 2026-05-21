Real Madryt już w niedzielę 24 maja pozna nazwisko kolejnego prezydenta. Faworytem jest oczywiście Florentino Perez, ale jego rywal ma ambitny plan działania. Szczegóły ujawnia El Confidencial.

Real Madryt z szansą na nową erę?

W sobotę 23 maja Real Madryt rozegra ostatni mecz w tym sezonie. Rywalem Królewskich będzie Athletic Bilbao. Dzień później w stolicy Hiszpanii odbędą się wybory na prezydenta Los Blancos. Wszystko wskazuje na to, że do walki staną tylko dwaj kandydaci – Florentino Perez i Enrique Riquelme.

Pierwszej z wymienionych postaci nie trzeba przedstawiać właściwie nikomu. Natomiast kim jest Riquelme? To biznesmen, którego ojciec w przeszłości był członkiem zarządu. Teraz 37-latek chce rzucić wyzwanie samemu Florentino Perezowi. W tym celu przedstawił ambitny plan.

Riquelme wskazał dwa filary swojej kampanii wyborczej – to Erling Haaland i Jurgen Klopp. El Confidencial przekonuje, że właściciel i prezes Cox Energy rozpoczął już bezpośrednie rozmowy z agentami piłkarza i z samym trenerem.

Jeżeli Hiszpan zdetronizuje Pereza, na Santiago Bernabeu ma rozpocząć się nowa era. Czy tak faktycznie się stanie? O tym, czy Riquelme otrzyma szansę na zmiany, przkeonamy się już za kilka dni.