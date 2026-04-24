„Jest lepszy od Yamala. Potrafi zrobić wszystko”

Georges Mikautadze z Villarrealu uważa Rayana Cherkiego za większy talent niż Lamine Yamal z FC Barcelony. Gruziński napastnik wygłosił tę odważną opinię w wywiadzie dla stacji Canal Plus.

„Cherki jest lepszy niż Yamal”

Rayan Cherki i Lamine Yamal to obecnie jedni z najbardziej ekscytujących zawodników na świecie. Oczywiście to Hiszpan był we wrześniu głównym rywalem Ousmane’a Dembele w walce o Złotą Piłkę, ale Georges Mikautadze wyżej ocenia umiejętności zawodnika Manchesteru City.

Gruzin doskonale zna możliwości Cherkiego, ponieważ w zeszłym sezonie rozegrali wspólnie 34 mecze w barwach Lyonu. Ich współpraca na boisku zaowocowała dziewięcioma bramkami, zanim obaj opuścili klub z powodów finansowych i sportowych.

– Kiedy jesteś piłkarzem, uwielbiasz oglądać grę takiego zawodnika – przyznał reprezentant Gruzji w rozmowie z francuską telewizją.

Zdaniem Mikautadze to przede wszystkim obunożność daje Cherkiemu przewagę nad młodym gwiazdorem Barcelony. Napastnik Villarrealu zauważył, że choć Yamal próbuje korzystać z prawej nogi, nie jest ona tak naturalnym narzędziem jak w przypadku Francuza.

– Cherki jest lepszy niż Yamal. Gra obiema nogami, a Yamal tak naprawdę tego nie ma. Cherki jest obunożny, ma wizję, strzela, kreuje okazje i wykonuje stałe fragmenty. Potrafi zrobić wszystko – wyliczał Mikautadze.

Cherki od czasu przenosin do Premier League stał się również kluczową postacią reprezentacji Francji. Teraz będzie miał okazję potwierdzić swoją klasę podczas końcówki sezonu ligowego oraz na zbliżających się mistrzostwach świata.

Tymczasem Lamine Yamal zmaga się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go z gry do końca sezonu w barwach Barcelony. Młody Hiszpan ma jednak nadzieję, że zdąży wyleczyć uraz mięśniowy i wystąpić na mundialu.