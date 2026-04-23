ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arsenal rozmawia z Ardą Gulerem!

Arda Guler jest nadzieją Realu Madryt. Z każdym kolejnym miesiącem rosną umiejętności tureckiego diamentu, który jednak może w letnim okienku transferowym zmienić otoczenie. Z informacji przekazanych przez „Caught Offside” dowiadujemy się, że pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu. Kanonierzy rozpoczęli właśnie rozmowy z otoczeniem pomocnika Los Blancos.

Wspomniane źródło zaznacza, że Arsenal na ten moment bada możliwość pozyskania Ardy Gulera. W rozmowach Kanonierzy sprawdzali dostępność zawodnika Realu Madryt. Londyńczycy podziwiają reprezentanta Turcji i wiążą z nim ogromne nadzieje. Nie jest to chwilowe zainteresowanie, ponieważ pomocnik Królewskich od miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Premier League.

Trudno wyobrazić sobie, że Real Madryt pozbędzie się Ardy Gulera. Na stole hiszpańskiego giganta musiałaby pojawić się kosmiczna oferta transferowa. Arsenal dysponuje ogromnym budżetem, ale nie wiadomo, czy byliby w stanie spełnić żądania Królewskich. Czas pokaże, czy Turek finalnie wyląduje w Londynie.

Arda Guler w obecnym sezonie rozegrał 50 spotkań w koszulce Realu Madryt. Turek zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 11 asyst.