Mecz Hurkacza dzisiaj na żywo – transmisja. Gdzie oglądać? (24.04.2026)

Hubert Hurkacz gra dziś kolejny mecz w turnieju ATP w Madrycie. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się spotkanie z Lorenzo Musettim oraz gdzie oglądać transmisję na żywo.

Hubert Hurkacz kontynuuje rywalizację w turnieju ATP w Madrycie. W meczu 1/32 finału Polak zmierzy się z Lorenzo Musettim, który uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia na kortach ziemnych.

Mecz Hurkacz – Musetti odbędzie się w piątek, 24 kwietnia 2026 roku, o godzinie 11:00. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wcześniejszych spotkań możliwe są niewielkie przesunięcia w harmonogramie.

Hurkacz po trudniejszym początku sezonu zaczyna łapać rytm na mączce i w Madrycie prezentuje się coraz pewniej. Warunki panujące na wysokości sprzyjają jego stylowi gry, co może pomóc mu w rywalizacji z bardziej technicznie grającym rywalem.

Musetti z kolei nadal szuka optymalnej formy po problemach zdrowotnych i choć na papierze jest wyżej notowany, jego dyspozycja pozostaje pewną niewiadomą. To sprawia, że spotkanie może być znacznie bardziej wyrównane, niż wskazywałby ranking.

Zapowiada się interesujące starcie dwóch zawodników o zupełnie różnych stylach gry. Jeśli Hurkacz utrzyma wysoki poziom serwisu i będzie skuteczny w ważnych momentach, ma realne szanse na sprawienie niespodzianki.

Spotkanie Huberta Hurkacza z Lorenzo Musettim będzie transmitowane w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Transmisja online dostępna będzie również w usłudze Polsat Box Go.

Dla Hurkacza to ważny test formy na tle wymagającego rywala. Jeśli Polak utrzyma dobrą dyspozycję z ostatnich spotkań, kibice mogą liczyć na emocjonujące widowisko i walkę o awans do kolejnej rundy.

