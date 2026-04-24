Dlatego Cristiano Ronaldo nie pije mleka. „To jest złe”

07:36, 24. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Cristiano Ronaldo mimo 41 lat na karku utrzymuje nienaganną formę fizyczną. Jego były osobisty szef kuchni zdradził, dlaczego Portugalczyk nie pije mleka.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Według relacji kucharza, Ronaldo uważa spożywanie mleka przez dorosłych za błąd i wybiera roślinne alternatywy. Barone wyjaśnił, że Portugalczyk trzyma się zasady, według której ludzie są jedynymi istotami pijącymi mleko innych gatunków po okresie niemowlęcym.

Żadne inne zwierzę nie pije mleka po trzecim miesiącu życia. Zwierzęta nie piją mleka innych zwierząt, to nie istnieje w naturze. Moim zdaniem kontynuowanie tego w wieku 30 czy 60 lat jest złe i sprzeczne z naturą – stwierdził Giorgio Barone w rozmowie z Covers.com.

Dieta byłego napastnika Realu Madryt opiera się na chudym białku i zdrowych tłuszczach, przy jednoczesnej całkowitej rezygnacji z rafinowanego cukru. Każdy posiłek jest starannie zaplanowany, by dostarczać energii bez zbędnego obciążania organizmu przetworzoną żywnością.

Dzień Ronaldo zaczyna się od śniadania złożonego z jajek, awokado i kawy bez cukru. Na obiad zazwyczaj trafia kurczak lub ryba, zawsze w towarzystwie dużej ilości warzyw. Piłkarz unika produktów mącznych, takich jak makaron czy chleb, pozyskując niezbędne węglowodany bezpośrednio z roślin.

Wieczorami kapitan reprezentacji Portugalii stawia na lekkie posiłki, najczęściej w formie fileta z ryby lub mięsa. Barone podkreśla, że kluczem do sukcesu Cristiano Ronaldo jest balans oraz żelazna dyscyplina w unikaniu cukru i produktów przetworzonych.

