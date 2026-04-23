Real Madryt może przeprowadzić transferową bombę! Chce gwiazdę Arsenalu

21:33, 23. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Real Madryt zamierza przeprowadzić transferowy hit prosto z Arsenalu. Celem Królewskich jest sprowadzenie Gabriela Magalhaesa. Za Brazylijczyka trzeba zapłacić ponad 100 milionów euro - donosi "SportsBoom".

Florentino Perez
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Gabriel Magalhaes dla Realu Madryt?! Arsenal chce ponad 100 mln euro

Real Madryt ma małe szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Sezon w zasadzie Królewscy mogą zakończyć bez trofeum, więc Florentino Perez i spółka zaczęli już działać na rynku. Najnowsze wieści transferowe z obozu Los Blancos przekazuje „SportsBoom”. Otóż hiszpański gigant może przeprowadzić wielki transfer. W kręgu ich zainteresowań znajduje się Gabriel Magalhaes z Arsenalu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Kanonierzy nie zamierzają rozstawać się ze swoją gwiazdą. Brazylijczyk jest nietykalny, aczkolwiek Anglicy mogą zmienić zdanie. Na ich stole musiałaby pojawić się oferta w granicach 100-110 milionów euro. Jak wiemy, Real Madryt dysponuje taką gotówką. Jednak nie wiemy, czy taka wycena nie będzie przewyższała możliwości Królewskich.

Real Madryt nie jest jedynym zespołem, który widziałby u siebie Gabriela Magalhaesa. Gwiazda Arsenalu znajduje się również pod obserwacją Paris Saint-Germain. Królewscy mają ogromne problemy w defensywie i nieprzypadkowo myślą o tak wielkim transferze. Czas jednak pokaże, czy uda im się w letnim okienku pozyskać reprezentanta Brazylii.

Gabriel Magalhaes w trwającej kampanii rozegrał 43 spotkania w koszulce Arsenalu. Defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.

