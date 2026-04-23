Atletico zainteresowane austriackim defensorem. Sprawdził się w La Lidze

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

David Affengruber na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt rozgrywa słodko-gorzką kampanię. Co prawda zespół Los Rojiblancos awansował do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Arsenalem, jednak przegrał finał Pucharu Króla z Realem Sociedad (2:2, 3:4 po rzutach karnych). Natomiast w La Lidze stołeczny klub nie ma już realnych szans na końcowy triumf. Niewykluczone więc, że latem dojdzie do kilku roszad w składzie Atletico, które pozwolą hiszpańskiej drużynie skuteczniej walczyć o trofea w kolejnym sezonie.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, trener ekipy Los Colchoneros – Diego Simeone – liczy na zwiększenie rywalizacji na pozycji środkowego obrońcy. Według informacji wspomnianego dziennikarza kandydatem do przeprowadzki na Estadio Metropolitano jest David Affengruber. 25-letni stoper na co dzień z powodzeniem występuje w Elche CF, gdzie imponuje bardzo wysoką formą, co oczywiście nie umknęło uwadze skautów Atletico Madryt.

Jednokrotny reprezentant Austrii przywdziewa koszulkę ekipy Los Franjiverdes od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Estadio Manuel Martinez Valero za darmo ze Sturmu Graz. W trwającej kampanii rozegrał 33 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Kontrakt rosłego defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Zdaniem specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Affengrubera wynosi około 10 milionów euro, choć Elche będzie oczekiwało co najmniej 20 milionów euro.