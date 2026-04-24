Jagiellonia chce nowego bramkarza. Anglik na celowniku

07:57, 24. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Jagiellonia Białystok rozgląda się na rynku za bramkarzem. Dziennikarz Ramy Abou-Setta ujawnił, że Calum Ward z Motherwell FC znajduje się na liście życzeń polskiego klubu.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Calum Ward na radarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok ma intensywny, ale też udany sezon na kilku frontach. Drużyna Adriana Siemieńca dotarła do 1/8 finału Ligi Konferencji, a także zakończyła rywalizację w Pucharze Polski na tym samym etapie. Najważniejsza walka wciąż jednak trwa. W PKO BP Ekstraklasie Białostoczanie zajmują drugie miejsce i tracą zaledwie trzy punkty do Lecha Poznań.

Jak poinformował serwis Weszło.com, podstawowy bramkarz Sławomir Abramowicz wzbudza coraz większe zainteresowanie zagranicznych klubów. Wśród nich wymienia się FC Kopenhaga oraz AS Saint-Etienne. Ewentualne odejście 21-letniego golkipera sprawia, że działacze Jagiellonii już teraz analizują rynek w poszukiwaniu następcy.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Ramy Abou-Setta. Według jego doniesień na radarze Jagiellonii znalazł się Calum Ward, obecnie występujący w Motherwell FC. 25-letni Anglik rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując blisko połowę z nich bez straty gola. Zawodnik jest także na celowniku m.in. Wycombe Wanderers i Celtiku Glasgow.

Ward jest wychowankiem AFC Bournemouth, a w trakcie swojej kariery występował także w Finlandii, reprezentując barwy AC Oulu oraz Helsinki IFK. Serwis Transfermarkt.de podaje jest wartość na poziomie 750 tysięcy euro. Kontrakt Warda z Motherwell obowiązuje do końca maja 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości