Jagiellonia chce nowego bramkarza. Anglik na celowniku

Jagiellonia Białystok rozgląda się na rynku za bramkarzem. Dziennikarz Ramy Abou-Setta ujawnił, że Calum Ward z Motherwell FC znajduje się na liście życzeń polskiego klubu.

Calum Ward na radarze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok ma intensywny, ale też udany sezon na kilku frontach. Drużyna Adriana Siemieńca dotarła do 1/8 finału Ligi Konferencji, a także zakończyła rywalizację w Pucharze Polski na tym samym etapie. Najważniejsza walka wciąż jednak trwa. W PKO BP Ekstraklasie Białostoczanie zajmują drugie miejsce i tracą zaledwie trzy punkty do Lecha Poznań.

Jak poinformował serwis Weszło.com, podstawowy bramkarz Sławomir Abramowicz wzbudza coraz większe zainteresowanie zagranicznych klubów. Wśród nich wymienia się FC Kopenhaga oraz AS Saint-Etienne. Ewentualne odejście 21-letniego golkipera sprawia, że działacze Jagiellonii już teraz analizują rynek w poszukiwaniu następcy.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Ramy Abou-Setta. Według jego doniesień na radarze Jagiellonii znalazł się Calum Ward, obecnie występujący w Motherwell FC. 25-letni Anglik rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując blisko połowę z nich bez straty gola. Zawodnik jest także na celowniku m.in. Wycombe Wanderers i Celtiku Glasgow.

Ward jest wychowankiem AFC Bournemouth, a w trakcie swojej kariery występował także w Finlandii, reprezentując barwy AC Oulu oraz Helsinki IFK. Serwis Transfermarkt.de podaje jest wartość na poziomie 750 tysięcy euro. Kontrakt Warda z Motherwell obowiązuje do końca maja 2027 roku.