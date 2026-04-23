Nie tylko Real Madryt i PSG. Kolejna potęga chce Enzo Fernandeza

16:37, 23. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Mario Cortegana / The Athletic

Enzo Fernandez jest rozchwytywany na rynku transferowym. Manchester City dołączył do Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain w wyścigu o pozyskanie pomocnika Chelsea - podaje w czwartkowe popołudnie Mario Cortegana na łamach portalu The Athletic.

Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez nie wyklucza opuszczenia Chelsea w trakcie letniego okienka transferowego. W tym momencie ekipa The Blues ma na swoim koncie 48 punktów i zajmuje 8. miejsce w tabeli Premier League, przez co może nie zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tak klasowy zawodnik nie wyobraża sobie braku gry w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach, dlatego coraz poważniej rozważa wyjazd z Londynu i zmianę otoczenia.

Dotychczas argentyński gwiazdor był najczęściej łączony z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain. Z najnowszych informacji przekazanych przez Mario Corteganę z portalu „The Athletic” wynika jednak, że wymienieni potentaci będą mieli poważnego konkurenta. Mianowicie chrapkę na sprowadzenie 25-letniego pomocnika ma również Manchester City. Na Etihad Stadium widziałby go sam Pep Guardiola, który niezwykle ceni profil wszechstronnego rozgrywającego.

40-krotny reprezentant Argentyny trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tego czasu w barwach zespołu Niebieskich rozegrał 163 spotkania, zdobył 28 bramek i zanotował 29 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 2032 roku, co oznacza, że ewentualna transakcja będzie bardzo kosztowna. Mówi się o kwocie przekraczającej 100 milionów euro, jaką potencjalny kupiec musiałby przeznaczyć na jego transfer.

