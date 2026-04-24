Wysłannik Trumpa poprosił, aby Włochy zastąpiły tę drużynę na mundialu

08:09, 24. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Paolo Zampolli, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, wezwał FIFA do zastąpienia reprezentacji Iranu drużyną Włoch na nadchodzącym mundialu - podaje Financial Times.

Na zdjęciu: Donald Trump

Kontrowersyjna propozycja ws. udziału Włochów w mundialu

Paolo Zampolli potwierdził, że zasugerował takie rozwiązanie zarówno Donaldowi Trumpowi, jak i prezydentowi FIFA, Gianniemu Infantino. Argumentuje on, że Włochy jako czterokrotny mistrz świata posiadają odpowiednią historię, by uzasadnić ich włączenie do turnieju.

Wysłannik zaznaczył, że jako Włoch z urodzenia marzy o występie Azzurrich na turnieju organizowanym w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje „Financial Times”, propozycja ta ma być próbą naprawy relacji politycznych między USA a włoską premier Giorgią Meloni.

– Potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi i prezydentowi FIFA Gianniemu Infantino , aby Włochy zastąpiły Iran w Mistrzostwach Świata. Jestem Włochem z urodzenia i byłoby spełnieniem marzeń zobaczyć Azzurri na turnieju organizowanym przez Stany Zjednoczone – przyznał Zampolli.

Włochy straciły szansę na awans w marcu, kiedy po rzutach karnych przegrały finał barażowy z Bośnią i Hercegowiną. Jest to dla nich trzeci z rzędu mundial, na który nie zdołali się zakwalifikować. Iran z kolei wywalczył awans, ale po wybuchu wojny poprosił o przeniesienie swoich meczów grupowych z USA do Meksyku.

Gianni Infantino podczas ostatniej wizyty w Turcji zapewniał, że wszystkie mecze odbędą się zgodnie z planem, oferując Iranowi pomoc w przygotowaniach. Z kolei prezes irańskiej federacji Mehdi Taj zapowiedział, że reprezentacja jest gotowa do gry, ale musi podporządkować się decyzjom władz państwowych. Ostateczna decyzja o obsadzeniu wakatu należałaby do FIFA, która według regulaminu ma swobodę w wyborze nowej drużyny.

W przypadku wycofania się Iranu, azjatycka federacja AFC prawdopodobnie będzie naciskać, aby zastępca pochodził z Azji. Najbardziej oczywistym kandydatem wydają się Zjednoczone Emiraty Arabskie, które przegrały baraż z Irakiem. Ich historia na mundialach jest jednak znacznie uboższa niż reprezentacji Włoch.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i będą współorganizowane przez USA, Meksyk oraz Kanadę. Według terminarza Iran ma zagrać w Los Angeles cztery dni później w spotkaniu przeciwko Nowej Zelandii. Ewentualna zmiana uczestnika tuż przed startem imprezy byłaby wydarzeniem bez precedensu w najnowszej historii futbolu.

