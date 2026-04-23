Julian Brandt po sezonie przestanie być zawodnikiem Borussii Dortmund. Niemiec może udać się do Hiszpanii, ponieważ znalazł się na radarze Atletico Madryt - przekazuje "Marca".

Julian Brandt kilka tygodni temu pożegnał się z Borussią Dortmund. Choć sezon wciąż trwa, to wiemy, że pomocnik latem zmieni otoczenie. Wygasający kontrakt Niemca nie został bowiem przedłużony. Zawodnik BVB wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, a teraz dowiedzieliśmy się o możliwości przeprowadzki do Hiszpanii. „Marca” informuje, że 29-latek znajduje się w kręgu zainteresowań Atletico Madryt.

Diego Simeone wciąż potrzebuje wzmocnienia głębi składu i nieprzypadkowo zainteresowanie hiszpańskiego klubu skierowane jest na Juliana Brandta. Reprezentant Niemiec wciąż jest czołową postacią Borussii Dortmund, a od 1 lipca będzie można go pozyskać na zasadzie transferu bezgotówkowego. Los Colchoneros mogą zatem sporo zaoszczędzić na tej transakcji.

Julian Brandt ewidentnie najlepsze lata swojej kariery spędził na Signal Iduna Park. Niemiec od lat stanowił o sile składu Borussii Dortmund, więc decyzja o nieprzedłużeniu kontraktu z zawodnikiem jest dość zaskakująca. 29-latek za każdym razem, kiedy wkładał koszulkę BVB, oddawał serce na boisku.

W obecnym sezonie Julian Brandt rozegrał 37 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył trzy asysty.