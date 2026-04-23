Real ma problemy kadrowe. Dwóch zawodników wypada do końca sezonu

Eder Militao oraz Arda Guler nabawili się kontuzji mięśniowych - poinformował Real Madryt. Jak podaje stacja radiowa Cadena COPE, obaj zawodnicy nie pojawią się już na boisku w obecnym sezonie, ale powinni zagrać na tegorocznych mistrzostwach świata.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o problemach zdrowotnych Edera Militao oraz Ardy Gulera. Z komunikatu opublikowanego przez hiszpański klub wynika, że brazylijski stoper doznał urazu mięśnia dwugłowego uda lewej nogi, natomiast turecki pomocnik nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawej nogi. To bardzo poważny cios dla ekipy Królewskich w końcowej fazie sezonu.

Jak podaje w czwartowy wieczór stacja radiowa „Cadena COPE”, obaj zawodnicy nie pojawią się już na boisku w trwającej kampanii. Zarówno 28-letni obrońca, jak i 21-letni playmaker przejdą teraz proces rehabilitacji, aby w pełni wykurować się na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Wszystko wskazuje na to, że ich występ na nadchodzącym mundialu nie jest zagrożony.

Warto nadmienić, iż Militao ponad połowę obecnego sezonu opuścił z powodu różnych problemów zdrowotnych, natomiast dla Gulera to pierwszy poważniejszy uraz od dłuższego czasu. W związku z tym Real Madryt w kilku pozostałych kolejkach La Ligi będzie musiał radzić sobie bez wspomnianego duetu. Przypomnijmy, że zespół Los Blancos odpadł już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Króla, a w rozgrywkach ligowych traci 9 punktów do Barcelony.