Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2026)

Jagiellonia Białystok podejmie Górnika Zabrze w hicie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek (24 kwietnia) o godz. 20:30. Obie drużyny wciąż mają szanse na mistrzostwo Polski.

Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze

Jagiellonia – Górnik: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze w hicie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia pozostaje wiceliderem i traci zaledwie trzy punkty do liderującego Lecha Poznań, ale ma tyle samo oczek co trzeci Górnik. Taki układ sprawia, że końcówka sezonu zapowiada się wyjątkowo elektryzująco.

Ekipa Adriana Siemieńca ma jednak coś do udowodnienia przed własną publicznością. Jagiellonia nie wygrała dwóch ostatnich domowych spotkań. Presja rośnie, ale to też moment, w którym najmocniejsze zespoły pokazują swoją jakość. Z kolei drużyna Michala Gasparika nie wygrała ligowego meczu poza własnym stadionem od połowy września, kiedy to ograła Raków Częstochowa. W starciu drużyn o zbliżonym potencjale często decydują detale, ale tym razem atut własnego boiska i większa stabilność po stronie gospodarzy mogą okazać się kluczowe. Mój typ: zwycięstwo Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia – Górnik: ostatnie wyniki

Białostoczanie w poprzedniej kolejce pewnie pokonali Arkę Gdynia (3:0). Dwie bramki zdobył Jesus Imaz, który tym samym zapisał się w historii jako najskuteczniejszy zagraniczny strzelec Ekstraklasy. Wcześniejsze wyniki Jagi były jednak bardziej nierówne. Remisy z Koroną Kielce (1:1) i Lechem Poznań (0:0), a także porażka z Wisłą Płock (0:1) pokazały, że drużyna nie ustrzegła się zadyszki.

Równie ciekawie prezentuje się forma Górnika. W ostatni weekend Zabrzanie ograli Koronę Kielce (1:0) po trafieniu Rafała Janickiego. Wcześniej podzielili się punktami z Legią Warszawa (1:1), a także pokonali Zawiszę Bydgoszcz (1:0), meldując się w finale Pucharu Polski. Do tego dochodzą efektowne zwycięstwo nad Cracovią (3:0) oraz bezbramkowy remis z Widzewem.

Jagiellonia – Górnik: historia

W październiku piłkarze Górnika wygrali z Dumą Podlasia (2:1). W poprzednim sezonie w Zabrzu lepsi byli Białostoczanie, zaś Górnicy wywieźli remis z Białegostoku. Ostatnie lata pokazały, że jest to bardzo wyrównana rywalizacja.

Jagiellonia – Górnik: kursy bukmacherskie

Jak wskazują bukmacherzy, faworytami piątkowego meczu są gracze Jagiellonii. Kursy na zwycięstwo Dumy Podlasia oscylują w granicach 2.25-2.40. Z kolei wygrana Górnika jest na poziomie mniej więcej 3.10, a remis 3.25.

Jagiellonia Białystok Remis Górnik Zabrze 2.35 3.25 3.00 2.40 3.40 3.05 2.40 3.40 3.05

Jagiellonia – Górnik: przeiwdywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Romanczuk, Mazurek – Szmyt, Imaz, Zalewski – Pululu

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Zmrzly – Kubicki, Hellebrand, Ambros – Ikia Dimi, Rupanow, Chłań

Jagiellonia – Górnik: transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się piątek (24 kwietnia) o godzinie 20:30. Starcie będzie dostępne na żywo na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

