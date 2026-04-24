Jagiellonia Białystok może sprzedać zawodnika. Jest konkretne zainteresowanie

Sławomir Abramowicz obserwowany przez FC Kopenhaga i AS Saint-Etienne

Jagiellonia Białystok nie zwalnia tempa w walce o mistrzostwo Polski. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i traci zaledwie trzy punkty do lidera Lecha Poznań. Już w ramach 30. kolejki zespół z Podlasia podejmie Górnika Zabrze. W kolejnych tygodniach Jaga zmierzy się także z Rakowem Częstochowa oraz GKS-em Katowice.

Jednym z kluczowych zawodników Jagiellonii w tym sezonie jest Sławomir Abramowicz. 21-letni bramkarz jest podstawowym golkiperem zespołu i może pochwalić się solidnymi statystykami. Rozegrał łącznie 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zachowując 12 czystych kont. Młodzieżowy reprezentant Polski występuje w klubie od blisko pięciu lat.

Jak informuje Szymon Janczyk z Weszło.com, Abramowicz znajduje się pod uważną obserwacją zagranicznych klubów. Szczególne zainteresowanie wykazują FC Kopenhaga oraz AS Saint-Etienne. W przypadku duńskiego zespołu transfer mógłby dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży Dominika Kotarskiego. Z kolei francuski klub walczy o powrót do Ligue 1 i po 31 kolejkach zajmuje drugą lokatę w tabeli.

Kontrakt Abramowicza z Jagiellonią obowiązuje do czerwca 2028 roku. Według danych serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa bramkarza wynosi obecnie 4 milionów euro. Wcześniej 21-latek reprezentował barwy Polonii Warszawa i Varsovii Warszawa.