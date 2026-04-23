Zagłębie Lubin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2026)

Zagłębie Lubin zagra u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w piątek (24 kwietnia) o godz. 18:00. Goście mają już nikłe szanse na utrzymanie.

Zagłębie Lubin Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2026 08:33

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi zajmują obecnie 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów. W pięciu poprzednich spotkaniach przegrali aż cztery razy. To wyraźny sygnał ostrzegawczy, zwłaszcza na finiszu sezonu.

U siebie Zagłębie wciąż prezentuje się solidnie i w całych rozgrywkach doznało zaledwie dwóch porażek. To właśnie domowy bilans może być kluczowym argumentem w starciu z rywalem walczącym o przetrwanie. Słoniki wciąż mają matematyczne szanse na utrzymanie, ale rzeczywistość jest dla nich brutalna. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza może poznać swój ligowy los już w ten weekend. Patrząc chłodno na liczby i aktualną dyspozycję obu drużyn, trudno spodziewać się niespodzianki. Nawet mimo chwilowego kryzysu, Zagłębie dysponuje większą jakością. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin.

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

W poprzedniej serii gier piłkarze Zagłębia wrócili z Warszawy na tarczy, przegrywając z Legią (0:1). Wcześniej Miedziowi potrafili co prawda ograć Radomiaka Radom (1:0), ale to jedyny jasny punkt w ostatnich tygodniach. W pozostałych spotkaniach musieli uznać wyższość rywali – Arka Gdynia wygrała (3:1), Motor Lublin (1:0), a Lech Poznań (1:0).

Nie lepiej wygląda sytuacja Bruk-Bet Termaliki. W miniony weekend Słoniki przegrały z Wisłą Płock (1:3), a honorowe trafienie w końcówce zanotował Kamil Zapolnik. Wcześniej zespół z Niecieczy uległ Widzewowi (0:1). Co prawda udało się wywalczyć efektowne zwycięstwo nad Piastem Gliwice (3:2), jednak inne mecze ponownie sprowadziły drużynę na ziemię – porażki z Lechem Poznań (1:4) oraz Motorem Lublin (1:2) dobitnie pokazują skalę problemów.

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: historia

W pierwszej części kampanii między drużynami padł remis (1:1). Bramkę dla Miedziowych zdobył Leonardo Rocha, lecz po chwili wyrównała Maciej Ambrosiewicz. W pięciu ostatnich meczach aż trzykrotnie górą byli Lubinianie.

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Faworytami piątkowej inauguracji 30. kolejki Ekstraklasy są gracze Zagłębia. Kursy na triumf gospodarzy wynoszą około 1.90, natomiast zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wycenione w okolicach 3.90.

Zagłębie Lubin Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.90 3.50 3.80 1.88 3.65 4.15 1.90 3.65 4.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2026 08:33

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Corluka, Nalepa, Michalski, Lucić – Kolan, Kocaba – Sypek, Reguła, Radwański – Szabo

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Matysik, Masoero, Putiwcew – Boboc, Guerrero, Ambrosiewicz, Hilbrycht – Strzałek, Zapolnik, Jimenez

Zagłębie – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozgrany w piątek (24 kwietnia) o godzinie 18:00. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

