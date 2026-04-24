Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (24.04.2026)

Żużlowa niedziela zapowiada się ekscytująco dla fanów. Tego dnia odbędą się dwa spotkania w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Zobaczymy starcia Włókniarza Częstochowa z KS Toruń, a także Motoru Lublin z Falubazem Zielona Góra.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (24.04.2026)

Piątek jest dniem, na który czekają wszyscy fani żużlowych emocji. Na ten dzień zaplanowane są dwa spotkania w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Najpierw do rywalizacji przystąpią zespoły Krono-Plast Włókniarza Częstochowy z PRESS Grupą Dewloperską Toruń. Mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, ale nie powinniśmy szukać tutaj niespodzianki. Zmierzą się bowiem ze sobą kandydat do spadku i obecny mistrz Polski. Pierwszy bieg zaplanowano na godzinę 18:00.

Więcej emocji może być w drugim spotkaniu. A w nim Orlen Oil Motor Lublin pojedzie przed własną publicznością ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Drużyna Macieja Kuciapy jest rozpędzona i głodna kolejnych zwycięstw. Ekipa z województwa lubuskiego ma natomiast problemy, ponieważ z kontuzją zmaga się ich lider – Leon Madsen. Występ Duńczyka stoi pod dużym znakiem zapytania. Początek rywalizacji już o godzinie 20:30.

Włókniarz Częstochowa – KS Toruń, transmisja w TV i online

Spotkanie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – PRESS Grupa Deweloperska Toruń będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Canal+ Online.

Motor Lublin – Falubaz Zielona Góra, transmisja w TV i online

Mecz Orlen Oil Motoru Lublin ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra obejrzysz w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport. Dostęp do transmisji zapewnia także usługa Canal+ Online.

