Yan Diomande chce transferu do tego giganta. Jest wielkim fanem

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Yan Diomande priorytetem transferowym Liverpoolu

Władze klubu z Anfield zintensyfikowały poszukiwania następcy Salaha, który latem opuści zespół. Według doniesień Diomande stał się numerem jeden na liście życzeń właścicieli. Liverpool skontaktował się już z agentami 19-latka w sprawie transferu w 2026 roku.

Plan zakłada osiągnięcie porozumienia z przedstawicielami zawodnika jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Dopiero potem klub rozpocznie formalne rozmowy z RB Lipsk. Liverpool jest gotowy zapłacić 100 milionów euro, których oczekują Niemcy za swój talent.

Sam piłkarz jest entuzjastycznie nastawiony do przeprowadzki na Anfield. Portal TEAMtalk ujawnił, że wizja gry dla Liverpoolu budzi w nim ogromne emocje. Ustalenie warunków indywidualnego kontraktu nie powinno stanowić problemu, ponieważ Diomande to zdeklarowany kibic tego klubu.

– Chcę grać na Anfield, chcę grać dla Liverpoolu. Jestem wielkim fanem Liverpoolu – miał przyznać skrzydłowy podczas styczniowej transmisji na Instagramie.

Zawodnik dodał również, że występy w barwach The Reds to wielkie marzenie jego ojca. Obecnie zespół Arne Slota zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League i walczy o udział w Lidze Mistrzów. Może to być kluczowy argument przy finalizowaniu transakcji.

Transfer Diomande ma pomóc w wypełnieniu luki po Salahu i zagwarantowaniu odpowiedniej liczby goli. RB Lipsk liczy na rekordowy zarobek, a Liverpool dąży do jak najszybszego zamknięcia negocjacji. W najbliższą sobotę drużyna Slota zmierzy się z Crystal Palace.