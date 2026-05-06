Modrić zaproponował Realowi Madryt duży transfer. To byłby hit

Real Madryt może latem ponownie szukać wzmocnień w defensywie. Sportske Novosti informuje, że jednym z nazwisk znajdujących się na radarze klubu jest Josko Gvardiol z Manchesteru City.

Luka Modrić wskazał Realowi Madryt Josko Gvardiola

Real Madryt ma potrzebować kolejnego środkowego obrońcy. Wpływają na to nierówne występy Deana Huijsena, spodziewane odejście Davida Alaby oraz problemy zdrowotne Edera Militao.

Właśnie dlatego wrócił temat Josko Gvardiola. Chorwat od lat znajduje się w kręgu zainteresowań Realu Madryt, a według Sportske Novosti jego nazwisko miał osobiście polecić Florentino Perezowi Luka Modrić.

Obrońca Manchesteru City pasowałby do profilu zawodnika, którego szuka klub z Santiago Bernabeu. Problem w tym, że taki transfer już na starcie wygląda na bardzo trudny do przeprowadzenia.

Transfer Gvardiola do Realu Madryt ma być mało realny

Gvardiol ma kontrakt z Manchesterem City do 2028 roku. Według doniesień jest też blisko przedłużenia umowy aż do 2033 roku, co wiązałoby się ze znaczną podwyżką.

Real mógłby realnie wejść do gry tylko wtedy, gdyby udało się zatrzymać rozmowy w sprawie nowego kontraktu. Chorwackie źródło zaznacza jednak, że porozumienie z City nie musi być jeszcze formalnością.

Dodatkowym znakiem zapytania jest zdrowie piłkarza. Gvardiol od stycznia pauzuje po złamaniu kości piszczelowej w prawej nodze i przeszedł operację. Nie wiadomo też, czy zdąży wrócić na mistrzostwa świata. Z tego powodu na dziś nazwisko Chorwata pozostaje więc atrakcyjne dla Realu, ale sam transfer wydaje się bardzo skomplikowany.