Mourinho postawił ultimatum. Tylko wtedy przejmie Real Madryt

07:45, 6. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Le Journal du Real

Real Madryt rozważa ponowne zatrudnienie Jose Mourinho. Portugalczyk jest otwarty na powrót, ale pod jednym warunkiem. Oczekuje, że dostanie władze absolutną - donosi serwis Le Journal du Real.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Findlay / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce władzy absolutnej. Wtedy wróci do Realu Madryt

Real Madryt szuka nowego trenera, który przejmie drużynę od przyszłego sezonu. W klubie doszli do wniosku, że musi to być ktoś, kto nie tylko ma na swoim koncie sukcesy, ale także będzie miał duży autorytet w szatni. Te dwa czynniki były przeszkodą dla poprzednich szkoleniowców. Florentino Perez wskazał Xabiego Alonso i Alvaro Arbeloę jako winnych słabego sezonu Los Blancos.

Na ten moment wygląda na to, że nowym trenerem Realu Madryt zostanie Jose Mourinho. Jeśli pojawiające się w mediach informacje są prawdziwe, to we wtorek (5 maja) Portugalczyk rozmawiał z prezydentem klubu podczas wideokonferencji.

Z informacji serwisu Le Journal du Real wynika, że Mourinho miał zażądać władzy absolutnej. The Special One podobno przekazał, że wróci na Bernabeu, ale warunkiem jest to, że ma dostać wolną rękę i pełną władzę. Jeśli ma wrócić, nie chce, żeby zarząd ingerował w jego decyzje na zasadzie „Nie możesz go posadzić, jest nietykalny„.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Natomiast można spodziewać się, że zostanie podjęta krótko po zakończeniu sezonu. Już jakiś czas temu hiszpańska prasa informowała, że Florentino Perez chce szybko załatwić temat nowego szkoleniowca. Przypomnijmy, że 63-latek pracował w Realu w latach 2010-2013 i zdobył m.in. mistrzostwo Hiszpanii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości