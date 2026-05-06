PSG o krok od finału? Luis Enrique nie ma wątpliwości

Paris Saint-Germain stoi przed kluczowym wyzwaniem w Lidze Mistrzów. Przed rewanżowym starciem z Bayernem Monachium głos zabrał Luis Enrique, podkreślając rolę kibiców.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique przed spotkaniem Bayern – PSG

Paris Saint-Germain przygotowuje się do decydującego spotkania w półfinale Ligi Mistrzów, a trener Luis Enrique zwrócił uwagę na jeden z kluczowych czynników, który może wpłynąć na przebieg meczu rewanżowego z Bayernem Monachium.

– Wsparcie kibiców jest dla nas ważne. Musimy cieszyć się tymi meczami i starać się je wygrywać. Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom naszych kibiców. W środę będzie ich prawie cztery tysiące. To dla nas ważne. To dodatkowa motywacja – mówił Luis Enrique cytowany przez oficjalną stronę internetową giganta Ligue 1.

Pierwsze spotkanie półfinałowe dostarczyło ogromnych emocji i zakończyło się zwycięstwem ekipy z Paryża (5:4), co sprawia, że rewanż zapowiada się równie intensywnie. Minimalna przewaga sprawia jednak, że PSG nie może pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji.

Wsparcie kilku tysięcy fanów na stadionie rywala może okazać się istotnym impulsem dla zespołu. Paryżanie celują w awans do finału najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie po raz drugi z rzędu. W minionym roku pokonali w nim Inter Mediolan (5:0). Warto przypomnieć, że ostatni mecz tegorocznej edycji odbędzie się 30 maja 2026 roku na Puskas Arenie w Budapeszcie.

Środowe starcie z udziałem ekip z Monachium i Paryża odbędzie się na Allianz Arenie. Pierwszy gwiazdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.